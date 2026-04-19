Cuba agradece el apoyo de México, España y Brasil

Sheinbaum en su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. Barcelona, España . Foto: Presidencia

MADRID (EUROPA PRESS).- El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó su agradecimiento a los gobiernos de España, Brasil y México por el comunicado conjunto emitido este sábado sobre la situación en la isla, en el que mostraban preocupación por la crisis humanitaria y abogaban por una solución basada en el Derecho Internacional.

"En medio de la difícil situación que enfrenta Cuba, debido al recrudecimiento del bloqueo de EU a niveles extremos, al actual cerco energético y a las constantes amenazas del Gobierno estadunidense, reconocemos el digno y solidario Comunicado Conjunto emitido por los gobiernos de Brasil, España y México", manifestó el jefe de la diplomacia cubana en un mensaje difundido en redes sociales.

Rodríguez destacó que este pronunciamiento internacional "expresa preocupación" y "llama a evitar acciones contrarias al Derecho Internacional que agraven las condiciones de vida del pueblo cubano e insta a respetar la integridad territorial de Cuba".

En medio de la difícil situación que enfrenta #Cuba, debido al recrudecimiento del bloqueo de EEUU a niveles extremos, al actual cerco energético y a las constantes amenazas del gobierno estadounidense, reconocemos el digno y solidario Comunicado Conjunto emitido por los… pic.twitter.com/LFSUDOlnXQ — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 19, 2026

Asimismo, el ministro subrayó la necesidad de reforzar el respeto a las normas internacionales en el actual contexto, insistiendo en la urgencia de respetar la Carta de la ONU y el Derecho Internacional. En este sentido, Rodríguez hizo especial hincapié en la protección de los principios de la libre determinación, la independencia y la soberanía de los pueblos; así como en la abstención de la amenaza y uso de la fuerza.

Estas declaraciones tienen lugar después de que los gobiernos de España, Brasil y México manifestaran su "enorme preocupación" por la situación en Cuba y se comprometieran a reforzar la ayuda humanitaria de forma coordinada, al tiempo que defendían la necesidad de un diálogo "sincero y respetuoso" para abordar la crisis.

En su comunicado conjunto, los tres países también han instado a evitar medidas que puedan empeorar las condiciones de vida de la población y recalcaron la importancia de respetar principios como la integridad territorial, la igualdad soberana y la resolución pacífica de controversias, en línea con la Carta de Naciones Unidas.

Asimismo, han reafirmado su compromiso con los Derechos Humanos, los valores democráticos y el multilateralismo, subrayando que cualquier solución duradera debe pasar por que el pueblo cubano pueda decidir su futuro en libertad.