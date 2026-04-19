Detienen a “El Bukanas”, líder de huachicolero en Veracruz y Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- Elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron este sábado a Roberto de los Santos de Jesús, “El Bukanas”, líder huachicolero en Veracruz y esta entidad, quien había logrado librar operativos para su captura en tres ocasiones anteriores.

El líder de grupos delincuenciales, que además operan el robo en carreteras y a trenes, fue aprehendido en la localidad Tres Cabezas, del municipio de Chignahuapan, en los límites de Puebla con Hidalgo, mismo municipio donde a mediados de febrero de este año había estado a punto de ser atrapado.

Originario del municipio de Acultzingo, Veracruz, el Bukanas fue policía municipal en esa entidad, después se sumó a los Zetas y cuando esa organización fue desarticulada conformó otro grupo identificado como Nueva Sangre Zeta.

Por más de una década, el líder huachicolero fue considerado uno de los objetivos principales de las corporaciones policiacas tanto en Puebla como en Veracruz. Incluso en el gobierno veracruzano había ofrecido en noviembre pasado una recompensa de 350 mil pesos por información que llevara a su captura.

La primera ocasión que estuvo a punto de ser detenido fue en marzo de 2017, cuando fueron asesinados tres agentes de la policía y la segunda en julio de ese mismo año, entre los municipios de Ajalpan y Vicente Guerrero, cuando en el combate fueron abatidos un marino y tres civiles, presuntos integrantes de su grupo delictivo.

La zona de operación de El Bukanas se ubica en municipios del Triángulo Rojo, como Palmar de Bravo, Esperanza, Cañada de Morelos y Quecholac, mientras que en Veracruz es líder delincuencial en Maltrata y Acultzingo.