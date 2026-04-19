Llega a México Volker Türk, alto comisionado de ONU-DH, en medio de la polémica por desapariciones

El alto comisionado en la CDMX. Foto: @UNHumanRights

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, dio a conocer que se encuentra en México para sostener una agenda de trabajo en la materia.

A través de sus redes sociales informó que durante su estancia en el país se reunirá con organizaciones civiles, colectivos de víctimas y de desaparecidos, así como con autoridades, para abordar “los desafíos” a nivel nacional, regional y global.

La visita de Volker Türk ocurre en el contexto de una fuerte polémica derivada del informe sobre desaparecidos que incomodó al Gobierno de la República y abrió una amplia polémica.

I’m here in #Mexico on an official visit to meet civil society, authorities, victims of human rights abuses & families of the disappeared, and to discuss human rights challenges at national, regional & global levels. - UN Human Rights Chief @volker_turk pic.twitter.com/mDWZ8gTbtS — UN Human Rights (@UNHumanRights) April 19, 2026

Esta mañana, Türk, se reunió con jóvenes en la capital mexicana:

“Tuve la oportunidad de dialogar con jóvenes mexicanos sobre la relevancia de los derechos humanos en sus vidas. Espero llevar su voz conmigo mientras me reúna esta semana con autoridades locales, la sociedad civil y organismos de derechos humanos”, expresó.