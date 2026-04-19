Mueren empleados de la Embajada de EU y mandos policiacos en Chihuahua

Localización de dos laboratorios de metanfetamina el sábado entre Morelos y Guachochi . Foto: Facebook Fiscalía General del Estado de Chihuahua

Localización de dos laboratorios de metanfetamina el sábado entre Morelos y Guachochi. Foto: Facebook Fiscalía General del Estado de Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos empleados diplomáticos estadunidenses, cuya adscripción no se ha hecho pública, fallecieron hoy en un accidente automovilístico cuando se trasladaban con el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Pedro Ramón Oseguera, y un elemento de esta misma dependencia, quienes también murieron.

Los hechos ocurrieron cerca de Guachochi, localidad importante de la Sierra Tarahumara, la madrugada de este domingo en un trayecto serrano, cuando el vehículo en el que se trasladaban se desbarrancó en una zona de dificil acceso.

De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, el accidente ocurrión cuando todos los funcionarios regresaban de un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos de estupefacientes.

La información, recogida inicialmente por medios locales, fue confirmada por el embajador estadunidense en México, Ronald Johnson, quien dejó ver en su comunicación que ambos empleados trabajaban en asuntos de seguridad aunque no informó si pertenecían a alguna agencia.

Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 19, 2026

El diplomático expresó sus condolencias a través de sus redes sociales, destacando la colaboración institucional del funcionario chihuahuense en materia de seguridad.

Johnson se refirió ampliamente a los dos empleados de la embajada:

“Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos”.

Pedro Ramón Oseguera fue designado apenas en septiembre pasado como titular de la AEI en Chihuahua por el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, en un contexto de renovación de mandos.

Labores de entrenamiento

El fiscal César Jáuregui lamentó el deceso de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, así como “dos oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos”, quienes, detalló, fallecieron en un accidente cuando regresaban del operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos.

En una conferencia de prensa lamentó el fallecimiento de Oseguera Cervantes y del elemento Manuel Genaro Méndez Montes.

“Desafortunadamente, también fallecieron en el accidente, dos oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos, que se encontraban haciendo labores de entrenamiento, en el marco del intercambio que se tiene generalmente y en forma normal, con las autoridades norteamericanas”, añadió Jáuregui según el comunicado de la Fiscalía.

“Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadunidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades”, expresó a su vez Johnson.