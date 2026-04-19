Sheinbaum visita centro de Supercomputación en Barcelona y presume encuentro con Serrat

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó en su cuenta de X que visitó el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona (BSC-CNS, por sus siglas en inglés) y que conoció en la ciudad catalana al cantante español Joan Manuel Serrat.

“Los Olmecas también llegaron a Barcelona”, dice la mandataria en un video en el que detalla su visita a la Universidad Politécnica de Cataluña.

El gobierno de México y el centro de Supercomputación colaboran para el desarrollo de la supercomputadora mexicana Coatlicue, que ayudará al desarrollo nacional y científico, destacó Presidencia en un comunicado.

Visité el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona con quien estamos colaborando para el proyecto Coatlicue, la supercomputadora mexicana. pic.twitter.com/ElzQnHps0W — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 19, 2026

“Estamos en la Universidad Politécnica de Cataluña, en el Centro de Supercómputo, que nos estamos hermanando para hacer el proyecto Coatlicue en México, que es la gran supercomputadora que va a ayudar al desarrollo científico y al desarrollo del país”, dijo Sheinbaum en el video grabado en la escultura de una cabeza Olmeca donada por la Universidad de Veracruz.

En la visita acudió como invitado especial el cantante catalán, indicó Presidencia. La mandataria publicó una imagen de su encuentro.

“Me dio mucha alegría y emoción conocer en persona a Joan Manuel Serrat, un símbolo de la música y la resistencia”, dijo la mandataria.