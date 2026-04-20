Asesinan a turista en Teotihuacán; sujeto se sube a la Pirámide de la Luna y dispara (Video)

El sujeto disparó desde la Pirámide de la Luna. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Personas armadas irrumpieron dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán y abrieron fuego contra turistas.

En un video que circula en redes, se observa a un hombre que disparó desde la parte alta de la Pirámide de la Luna; los turistas desconcertados pidieron auxilio a la Policía.

¡Háblenle a la Policía!, se escucha que gritan en la zona arqueológica del Estado de México.

Cuatro turistas extranjeros resultaron lesionados tras los disparos, se trata de dos colombianos, una canadiense y una rusa, según información preliminar de las autoridades.

La zona permanece completamente cerrada, mientras autoridades despliegan un fuerte operativo con presencia de policía estatal, Guardia Nacional y el Ejército.

Equipos de emergencia de municipios cercanos ya se movilizan para atender la situación.

Gabinete de Seguridad

El gabinete de Seguridad también informó en las redes sociales sobre el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, por el que se desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional.

”De acuerdo con la información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica. En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles”, informó el Gabinete que, indican colaboran en las investigaciones para esclarecer los hechos.

Personal de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el gobierno del estado atienden a las víctimas.