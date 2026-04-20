Así fue el momento del ataque en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán captado por Webcams

Momento del ataque en la Pirámide de la Luna. Foto: Webcams de México

CIUDAD DE MËXICO (apro).- A las 11 horas con 19 minutos y 25 segundos se desató el pánico en la Pirámide de la Luna.

Una cámara de Webcams de México, instalada en el Restaurante La Ingrata, captó el momento del ataque perpetrado aparentemente por un solo sujeto en lo alto de la pirámide antes mencionada de la zona arqueológica de Teotihuacán.

La videograbación de Webcams de México muestra el momento en que decenas de turistas corren intempestivamente hacia el lado derecho de la Pirámide de la Luna para resguardarse; mientras, otras decenas de personas bajan apresurados los escalones de la pirámide. Incluso, se aprecia que al menos dos personas caen de la zona alta de la pirámide hacia uno de los niveles inferiores.

En el video también se aprecia que hay decenas de personas a pie de la pirámide, que también reaccionan a lo que hoy se sabe fue una balacera en la que un sujeto disparó y mató a una turista canadiense e hirió de bala a cuatro personas más, todas extranjeras. También se reportan personas lesionadas por tratar de huir del tiroteo. Posterior al tiroteo, el presunto atacante se suicidó.

Enseguida, la toma de Webcams de México quita la imagen de la Pirámide de la Luna y la recorre hacia la Pirámide del Sol.

A las 11:20:42, la toma regresa a la Pirámide de la Luna y, en un acercamiento, se ve al presunto tirador en el nivel donde se perpetró el ataque.

En videos y fotografías difundidos en redes se ve al sujeto haciendo detonaciones contra turistas que están resguardados en la parte alta de la pirámide.