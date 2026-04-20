El gobierno no tenía conocimiento de la presencia de funcionarios de EU en Chihuahua: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal no tenía conocimiento de la presencia de funcionarios de Estados Unidos en Chihuahua y revisarán si se violó la ley de seguridad nacional porque “la relación es federal, no estatal”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de la muerte de funcionarios de ambos países en un traslado, en territorio mexicano.

Aunque la mandataria federal se adelantó: “No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de Estados Unidos en México”.

La presidenta agregó que “ayer se dio a conocer por la fiscalía que había conocimiento y no es así. Fue un operativo o una acción o una movilización, vamos a decirlo así, iban en el mismo vehículo agentes de Chihuahua y de la embajada de Estados Unidos relacionados con temas de seguridad”.

Redundó en que “no estábamos enterados, fue una decisión del gobierno de Chihuahua. Estamos pidiendo más información al gobierno de Chihuahua, todo lo que tiene que ver con personal… bueno, primero, antes que nada: Lamentamos el fallecimiento, porque independientemente de cualquier situación está lo humano, lamentamos este accidente, que hayan fallecido y tienen toda la solidaridad y el apoyo del gobierno de México y estamos en contacto con la embajada de Estados Unidos”.

De nuevo dijo:

No teníamos Conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de Estados Unidos en México”.

Su administración pide toda la información al gobierno de Chihuahua y también al gobierno de Estados Unidos y revisa si hay alguna violación a la ley de seguridad nacional, lo cual consideró es lo más importante.

“Nosotros tenemos claro y lo hemos planteado que hay colaboración, coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra, ni en aire, no hay operaciones conjuntas. Hay información que se brinda de distinto tipo, particularmente de inteligencia y se colabora en este marco bien establecido y agradecemos el apoyo que se ha dado en el marco de nuestra soberanía, siempre está nuestra soberanía por encima de nuestra soberanía con los cuatro principios que hemos establecido de integridad territorial”.

La mandataria federal comprometió que dará más información una vez que la tengan de por qué está situación particularmente con el gobierno de Chihuahua y el gobierno de Estados Unidos “porque la relación es federal no es estatal, ellos tienen que tener autorización de la federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal necesariamente, así lo establece la Constitución”.

Añadió: “Tiene que darnos la información la embajada y hasta dónde se pueda se dará sin afectar la propia seguridad de las personas y en el marco de las acciones de seguridad que se tienen que tener”, aseveró.

Desde ayer, el gabinete de seguridad está en contacto con el embajador Ronald Johnson, quien también este lunes acude a la reunión con la presidenta, que es sobre temas comerciales, y en caso de no tener oportunidad de hacerlo pedirá que se reúna el secretario de Relaciones Exteriores.

“Hay un marco muy bien establecido de las agencias estadunidenses que están en México tienen que actuar necesariamente bajo un protocolo (…) No es en nuestro gobierno, es en un gobierno estatal, vamos a averiguar exactamente cuáles fueron las condiciones para ello y vamos a informar a la sociedad”.

De forma reiterada, en cuanto a una posible sanción a la gobernadora Maru Campos, la presidenta dijo: “Tiene que revisarse en el marco de la legislación, pero no fue un operativo que tuviera conocimiento el gabinete de seguridad”.