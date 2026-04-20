FGR abre carpeta de investigación por ataque armado en Teotihuacán

Hombre que disparó desde la Pirámide de la Luna contra turistas de Teotihuacán . Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por el ataque perpetrado este lunes en zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, que dejó como saldo dos muertos y 13 lesionados.

De acuerdo con la FGR la investigación estará a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), encabezada por David Boone de la Garza.

De acuerdo con las imágenes difundidas por testigos presentes al momento del ataque, el agresor subió a la Pirámide de la Luna desde donde disparó contra varios turistas, provocando la muerte de una mujer canadiense.

De acuerdo con el gabinete de seguridad, el atacante se habría quitado la vida tras disparar.

La FGR indicó que atenderá de forma personalizada a las víctimas del ataque, algunos de ellos de nacionalidad extranjera.

Los cuatro turistas lesionados con arma de fuego son de nacionalidad extranjera, se trata de dos colombianos, una canadiense y una rusa, según lo informado por Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México. Posteriormente se dio a conocer una lista de más lesionados: tres más por proyectil de arma de fuego y siete con otro tipo de heridas.

El ataque perpetrado cerca del mediodía de este lunes provocó el despliegue de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad local y la Guardia Nacional.

En el sitio fue asegurada un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.