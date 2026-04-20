¿Habrá megapuente de seis días en mayo?: Esto dice el calendario de la SEP. Foto: F. Reyna Lucero/Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La difusión en redes sociales sobre un supuesto “megapuente” de seis días en mayo ha generado confusión entre miles de familias mexicanas. Pese a que internautas sugieren un descanso prolongado del 30 de abril al 5 de mayo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) difiere.

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026, el lunes 4 de mayo no está marcado como día inhábil, por lo que las actividades escolares deben realizarse con normalidad. Sin embargo, varios padres de familia optan por no enviar a sus hijos a las aulas ese día, sumándolo a la suspensión oficial del 5 de mayo (conmemoración de la Batalla de Puebla), el fin de semana que se traviesa y al descanso del 1 de mayo (Día del Trabajo).

Este ausentismo también suele presentarse el 30 de abril, con motivo del Día del Niño, lo que ha reforzado las sospechas sobre un “megapuente” de seis días que, aunque no está reconocido de manera oficial, podría causar múltiples inasistencias.

El calendario escolar de la SEP es la herramienta fundamental para la organización de actividades académicas y administrativas en todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Para el presente ciclo, el documento establece 185 días efectivos de clase, diseñados para unificar la planeación en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Este instrumento permite a las autoridades y docentes programar evaluaciones, sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE) —destinadas a la planeación y seguimiento académico— y periodos de descarga administrativa. Asimismo, sirve para que las familias prevean las jornadas en las que no habrá clases, especialmente aquellas que no coinciden con los descansos obligatorios establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Lo que resta del ciclo 2026: fechas clave y días de descanso

El calendario de la SEP contempla otros descansos obligatorios y jornadas institucionales antes del fin del ciclo escolar, previsto para el 15 de julio de 2026.

Las fechas de suspensión de labores docentes y sesiones de CTE que restan son:

Mayo 1 (viernes): suspensión oficial por el Día del Trabajo.

Mayo 5 (martes): suspensión por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Mayo 15 (viernes): suspensión de clases por el Día del Maestro.

Mayo 29 (viernes): sesión ordinaria del CTE (sin clases para alumnos).

Junio 26 (viernes): última sesión ordinaria del CTE del ciclo.

Las autoridades educativas han enfatizado que cualquier ajuste extraordinario al calendario debe ser comunicado por medio de los canales institucionales. Hasta el momento, se mantienen sin cambios las fechas oficiales.