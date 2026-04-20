Teotihuacán
IMSS-Bienestar reporta siete personas lesionadas por tiroteo en las Pirámides de Teotihuacán (Video)Cuatro de las personas presentan lesiones por arma de fuego, una sufrió una fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad, informó el IMSS-Bienestar en su cuenta oficial de X.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras los hechos violentos ocurridos en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, al menos siete personas lesionadas son atendidas en instalaciones del IMSS-Bienestar; hay una persona menor de edad entre las víctimas.
Cuatro de las personas presentan lesiones por arma de fuego, una sufrió una fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad, informó el IMSS-Bienestar en su cuenta oficial de X.
El instituto dirigido por Alejandro Svarch agregó que los pacientes son atendidos en el Hospital General de Axapusco, “donde permanecen bajo valoración médica y seguimiento permanente, de acuerdo con su condición clínica”.
El IMSS Bienestar añadió que “mantiene vigilancia médica sobre su evolución clínica y refrenda su compromiso de brindar atención oportuna y gratuita a toda la población”.
De acuerdo con los primeros informes, la tarde de este lunes un hombre subió a la Pirámide de la Luna y desde ahí disparó con un arma de fuego contra una mujer de nacionalidad canadiense, después disparó el arma contra otros visitantes; luego, presuntamente, se quitó la vida.