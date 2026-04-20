IMSS-Bienestar reporta siete personas lesionadas por tiroteo en las Pirámides de Teotihuacán (Video)

Hombre dispara desde la Pirámide de la Luna, al parecer personas están agachadas al lado. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras los hechos violentos ocurridos en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, al menos siete personas lesionadas son atendidas en instalaciones del IMSS-Bienestar; hay una persona menor de edad entre las víctimas.

Cuatro de las personas presentan lesiones por arma de fuego, una sufrió una fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad, informó el IMSS-Bienestar en su cuenta oficial de X.

El instituto dirigido por Alejandro Svarch agregó que los pacientes son atendidos en el Hospital General de Axapusco, “donde permanecen bajo valoración médica y seguimiento permanente, de acuerdo con su condición clínica”.

El IMSS Bienestar añadió que “mantiene vigilancia médica sobre su evolución clínica y refrenda su compromiso de brindar atención oportuna y gratuita a toda la población”.

De acuerdo con los primeros informes, la tarde de este lunes un hombre subió a la Pirámide de la Luna y desde ahí disparó con un arma de fuego contra una mujer de nacionalidad canadiense, después disparó el arma contra otros visitantes; luego, presuntamente, se quitó la vida.