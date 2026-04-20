“Le fue muy bien a México”: Sheinbaum celebra el buen recibimiento en España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Foto: europa press

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Le fue muy bien a México”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum luego de su visita a España para su participación en la Iniciando la “IV Cumbre en Defensa de la Democracia”, auspiciada por el Gobierno español y reunirse con el presidente, Pedro Sánchez.

“Muy bien, nos fue muy bien, bueno. Le fue muy bien a México porque no es personal, vamos con la representación de México”, dijo al comenzar la conferencia en Palacio Nacional.

En el contexto de su viaje a Barcelona, circularon imágenes de la jefa del Ejecutivo Mexicano sosteniendo un cartel que decía: “Cristina libre” y también en un video donde expresa: “Mucha fuerza, Cristina, estamos contigo”, esto por el arresto domiciliario de la expresidenta de Argentina por delitos de corrupción.

Esto también pese a que en diversas ocasiones Sheinbaum Pardo ha asegurado que la principal política exterior de México es la no injerencia y la libre autodeterminación de los pueblos.

Esta mañana la presidenta reiteró que “siempre es recibido muy bien México en el exterior, la verdad. Y mucho cariño en el aeropuerto, en el avión”. También dijo que fue un largo regreso de 12 horas.

Esta salida de México no fue una visita de Estado a España, sino para una reunión con presidentes autoconsiderados progresistas: Gustavo Petro, de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Yamandú Orsi, de Uruguay; con quienes también aparece en una imagen publicada por la presidenta Sheinbaum, donde indicó: “¡Viva América Latina!”.

Con Pedro Sánchez

Sheinbaum y Sánchez se reunieron en un encuentro, en el marco de esta cumbre de líderes progresistas, para acercar posturas tras la tensión generada por las diferentes perspectivas que ambas naciones mantienen sobre la llegada de los españoles a México hace ya cinco siglos.

La presidenta trasladó a los medios de nuevo "lo importante que es para México el reconocimiento de lo que fue la Conquista", una vez tanto el Gobierno español como el Rey Felipe VI reconocieron que se cometieron "muchos abusos" durante aquello. Por su parte, desde Moncloa, destacaron la "sintonía total" entre ambos.