México está en “contacto permanente” con la embajada de Canadá tras tiroteo en Teotihuacán: SRE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que está en “contacto permanente” con la embajada de Canadá en México y con otras representaciones diplomáticas para dar “puntual seguimiento” al ataque mortal perpetrado hoy en el sitio arqueológico de Teotihuacán, en el que un hombre asesinó a una turista canadiense, hirió a seis personas más –incluyendo dos colombianas y una rusa--, y se quitó la vida.

En un mensaje que subió a sus canales oficiales, la Cancillería lamentó “profundamente” los hechos y expresó sus “sinceras condolencias a los familiares de quien perdió la vida”; agregó que el equipo diplomático “trabaja de manera coordinada con autoridades federales y estatales para brindar todo el apoyo que se requiera a las personas extranjeras lesionadas en este doloroso caso”.

De acuerdo con el gobierno federal y el gobierno mexiquense, el tirador abrió el fuego desde la Pirámide de la Luna; además de matar a la mujer de origen canadiense, el hombre hirió con bala a cuatro personas, y dos más se lastimaron mientras intentaban huir de la zona de peligro.

En sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la balacera y expresó que “nos duele profundamente” la agresión, que ocurrió a menos de dos meses del arranque del mundial de futbol, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.??