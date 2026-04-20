Renuncia Ignacio Salgado a la dirección del ISSEMyM, organismo en crisis desde el sexenio de Montiel

TOLUCA, Edomex (apro).- Ignacio Salgado García renunció a la dirección general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) -un organismo que al menos desde el sexenio de Arturo Montiel se encuentra en crisis-, "por motivos personales" y por así convenir a sus intereses.

La renuncia es "voluntaria", pero además "irrevocable", con efectos a partir del primero de mayo próximo, conforme a la misiva enviada por el funcionario a la gobernadora Delfina Gómez en fecha 18 de abril de 2026.

En el documento, Salgado García solicita que se asigne una persona servidora pública para hacer entrega de la oficina que detenta, y agradece a la mandataria estatal su confianza para la designación y el apoyo brindados.

En la administración de Montiel Rojas ya se reconocía una crisis financiera interna del organismo; desde entonces, la principal solución consistió en elevar las cuotas y aportaciones a los derechohabientes. El último ajuste jurídico fue realizado por el exgobernador Alfredo del Mazo, quien propuso mudar el esquema solidario de pensiones a Afores, pero meses después fue revertido por la mayoría morenista en el Congreso local.

En la actualidad, el ISSEMyM, dependiente de la Oficialía Mayor, conducida actualmente por Mónica Chávez, enfrenta problemas de liquidez para el pago de pensiones, falta de medicamentos, de equipamiento y de personal.

El Gobierno del Estado de México y el Congreso mexiquense trabajan en la construcción de una reforma para dar viabilidad administrativa al Instituto que brinda servicio a la burocracia estatal y de los 125 ayuntamientos mexiquenses, y aún no se descarta la posibilidad de elevar, una vez más, las cuotas a los trabajadores del Estado.