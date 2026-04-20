Sheinbaum expresa solidaridad con la población de Japón tras terremoto de 7.5

CIUDAD DE MÉXICO. (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con la población de Japón donde se registró un sismo.

Nuestra solidaridad, acabo de leer que hubo un sismo importante en Japón, nuestra solidaridad”, dijo la mandataria mexicana al inicio de la conferencia en Palacio Nacional. Noticias Relacionadas Terremoto de magnitud 7.5 sacude la costa norte de Japón; emiten alerta de tsunami (Video)

Agregó: “Esperamos todos los mexicanos que no haya habido pérdidas humanas, vamos a estar pendientes de la informacion”.

Terremoto en Japón

Un potente terremoto sacudió la costa norte de Japón, y la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami en la región.

La agencia informó que el sismo, con una magnitud preliminar de 7,5, se produjo frente a la costa de Sanriku, en el norte de Japón, alrededor de las 4:53 de la tarde a una profundidad de unos 10 kilómetros (6 millas) bajo la superficie del mar.