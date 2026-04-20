Sheinbaum lamenta ataque en Teotihuacán; pide al Gabinete de Seguridad investigar a fondo

Hombre que disparó desde la Pirámide de la Luna contra turistas de Teotihuacán. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum externó que le “duele profundamente” el asesinato de una mujer de origen canadiense en en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México.

En sus redes sociales, la presidenta se apresuró a publicar su pésame por la muerte de una mujer extranjera:

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”.

La mandataria instruyó “al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos”. También dijo que personal de las secretarías de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales.

Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”.

El gabinete de Seguridad también informó en las redes sociales sobre el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, por el que se desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional.

”De acuerdo con la información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica. En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles”, informó el Gabinete que, indican colaboran en las investigaciones para esclarecer los hechos.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

Personal de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el gobierno del estado atienden a las víctimas.