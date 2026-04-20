Sheinbaum se reúne con Jamieson Greer, representante comercial de EU, para tratar temas del acero (Video)

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, a su llegada a Palacio Nacional. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer con quien le interesa abordar temas relacionados con el aluminio, el acero y la industria automotriz.

El funcionario estadunidense llegó minutos antes de las 10 de la mañana por la calle Corregidora, para sostener este encuentro.

Durante la conferencia mañanera, la mandataria federal informó:

Hoy viene el representante de Estados Unidos, ya llegó ayer. El área de Estados Unidos para ver todos los tratados comerciales se llama USTR, que es Representación Comercial de los Estados Unidos”.

Dijo que “es distinto a la Secretaría de Comercio, viene su equipo como parte de los trabajos de revisión del TMEC. Se hicieron reuniones en Washington y ahora vienen para acá. Los voy recibir a las 10 de la mañana y después ellos se quedan trabajando con la Secretaría de Economía”.

También expuso que “algunas propuestas específicas que vamos a presentar en esta reunión que se presentaron en la última reunión que fue en Washington relacionado con el acero, el aluminio y los automóviles. Entonces no quisiera avanzar mucho más hasta no tener la reunión”.

Del gobierno de México, estará el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el director general de Nafin, Roberto Lazzeri, entre otros funcionarios. La presidenta expuso que también estará el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.