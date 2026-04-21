Agentes que murieron en Chihuahua eran de la CIA: Washington Post

Homenaje póstumo al Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, así como al agente Manuel Genaro Méndez Montes, quienes fallecieron un operativo en Chihuahua. Foto: Facebook Fiscalía de Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los dos estadunidenses que murieron en un accidente automovilístico en Chihuahua eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de acuerdo con los periódicos The Washington Post y The New York Times.

"El fatal accidente automovilístico del domingo en el estado de Chihuahua también cobró la vida de dos funcionarios mexicanos y llevó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a decir que investigaría si la operación infringió las leyes de seguridad nacional del país", subraya el Washington Post.

La revelación del Times y el Post explica indirectamente el por qué tras el reporte del presunto accidente las autoridades mexicanas y la Embajada de Estados Unidos en México se reservaron el nombre de los dos agentes de la CIA que murieron.

Cuatro pasajeros, dos estadunidenses y dos mexicanos, murieron la madrugada del domingo al estrellarse el vehículo en el que viajaban cuando regresaban de una operación dirigida por las fuerzas armadas de México para desmantelar laboratorios clandestinos de metanfetamina en las montañas.

César Jáuregui, fiscal general de Chihuahua dijo en su momento, que realizaban labores de capacitación por una colaboración permanente entre las autoridades binacionales y de manera paralela había un operativo para asegurar un narcolaboratorio.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que los gobiernos de Estados Unidos y Chihuahua deben aclarar la presencia de dos agentes y aseguró que su gobierno no fue informado sobre este operativo.

No estábamos enterados. Fue una decisión del gobierno de Chihuahua; estamos pidiendo más información (…) y en contacto con la embajada de Estados Unidos. No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada estadunidense", afirmó.

La relación es federal, no estatal. Ellos deben tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a escala local; así lo establece la Constitución", dijo durante la conferencia matutina.

El domingo, alrededor de las 2 de la madrugada, los agentes viajaban en un convoy junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes; el agente de la misma corporación, Manuel Genaro, Méndez Montes y dos escoltas de los funcionarios.

En 2012, 14 policías federales enfrentaron un proceso penal por el ataque a tiros a una camioneta de la embajada de Estados Unidos en 2012 y que dejó heridos a dos oficiales de la CIA en el poblado de Tres Marías.