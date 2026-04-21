Alerta para nueve estados este martes por chubascos y lluvias fuertes con posible granizo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En nueve estados del país se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes este martes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico para el 21 de abril, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó por el posible incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Este martes, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Además chubascos en Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit.

Simultáneamente, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México; asociado con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán rachas de viento de 50 a 70 km/h en dicha región, así como lluvias aisladas en Baja California.

Valle de México

Cielo nublado durante el día. Al amanecer, ambiente fresco, frío con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta, de acuerdo con el organismo de la Conagua.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Los chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes podrán estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para el martes 21 de abril:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (este), Guerrero (norte, centro y este), Morelos (norte y sur), Ciudad de México (oeste y sur), Estado de México (oeste, centro y este), Tlaxcala, Puebla (centro y suroeste), Oaxaca (oeste) y Chiapas (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit.

Pronóstico de temperaturas para el martes 21 de abril:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Durango, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y centro), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes (oeste), San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Veracruz (norte y sur), Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 21 de abril: