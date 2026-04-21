Alto comisionado de la ONU reconoció que crimen controla territorios en México: Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que, como en otras partes del mundo, en México hay porciones del territorio controladas por el crimen organizado.

En conferencia, Anaya destacó que tuvieron la oportunidad de comunicarle al Alto Comisionado que avalan el informe del comité de la ONU sobre desapariciones en México.

El senador dijo que le gustó la respuesta de Volker Türk, ya que respaldó al comité, hizo un llamado diplomático a la apertura y enfatizó que era muy importante trabajar con estrategias de largo plazo.

“Miren, fue una muy buena reunión, la reunión con el alto comisionado, porque fue una reunión plural. Fue una gran oportunidad para que él escuchara dos versiones, que fue lo que sucedió en la reunión. Por un lado, el oficialismo básicamente negó que exista desaparición forzada en México y repitieron los argumentos que ustedes ya conocen. La ventaja es que él también escuchó a la oposición y nosotros tuvimos la oportunidad de decirle que saludamos el informe del comité de la ONU, que reconocemos el buen trabajo de ese informe y que las cifras, que son números duros, aunque los tercos de Morena no lo quieran reconocer, son contundentes.

“Me dio mucho gusto el mensaje de respuesta que nos dio el alto comisionado, porque en primer lugar respaldó al comité… Segundo, hizo un llamado, sí, de manera muy amable, muy diplomática, pero también muy clara, a la apertura. Y, obviamente, ese llamado pues es al oficialismo porque la oposición está abierta al informe. Entonces, hizo un llamado a la apertura, básicamente lo que les dijo fue: ábranse a escuchar opiniones sobre lo que está sucediendo en el país.

“Por cierto, en su mensaje reconoció que, como en otras partes del mundo, en México, hay porciones del territorio que están controladas por el crimen organizado. Eso lo dijo él”.

-Sí, senador. Solo precisar si en el tema que les dijo el Alto Comisionado que hay regiones del país controladas por el crimen, si se refirió él a algún porcentaje o solamente lo mencionó así.

- No, él, saben, es un hombre de muy buenas formas. Debo aclarar, quiero ser preciso en esto, que él refirió que esto es algo que ocurre en muchos países del mundo, no somos el único país en el que ocurre, pero sí lo dijo con claridad. Se lo pueden preguntar a quienes estuvimos en la reunión. No dio detalles específicos, fue parte, digamos, de su análisis de la problemática que estamos enfrentando en el mundo y en el caso particular de México.