Atacante de Teotihuacán tenía perfil psicopático con tendencia a imitar un crimen “copycat”

Sheibaum observa la cronología del ataque en Teotihuacán, presentada por Cristóbal Castañeda, secretario de seguridad del Estado de México. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las autoridades del Estado de México insisten en que Julio César Jasso Ramírez fue el joven que asesinó a una turista canadiense y lesionó a otros siete turistas en la zona arqueológica de Teotihuacán actuó solo, tenía un perfil psicopático con tendencia a imitar un crimen, llamado “copycat” y fue él quien se quitó la vida tras ser lesionado por a Guardia Nacional.

Durante la conferencia presidencial en Palacio Nacional, el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, dio detalle de toda la planeación que días anteriores que tuvo este joven originario de Tlapa, Guerrero, según información de la autoridad mexiquense.

Reveló que en la mochila de Jasso Ramírez encontraron “literatura, imágenes y manuscritos” que estarían “presuntamente relacionados con hechos violentos que pudieron haber sucedido en Estados Unidos en abril de 1999”, una aparente referencia al tiroteo mortal en la escuela secundaria Columbine, en Columbine, Colorado, en el que murieron 12 estudiantes y un maestro.

“Arroja un perfil psicopático del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes. Esta tendencia es una cuestión que se le puede conocer como copycat; es a veces replicada indebidamente en algunos países y en este caso. Es una hipótesis de investigación y así sucedió, toda vez que encontramos literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas”, explicó el fiscal mexiquense.

“No fue espontáneo, visitó la zona arqueológica, se hospedó y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento. El agresor planeó y ejecutó su acción de manera solitaria y no hay absolutamente ningún indicio hasta este momento que permita establecer que tuvo colaboración externa o que participaron diversos actores en la comisión de este hecho”, detalló el fiscal mexiquense.