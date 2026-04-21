Cámara de Diputados aprueba reforma en materia de feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma que faculta al Congreso de la Unión reformar el delito de feminicidio y homologar normas y penas en todo el país con perspectiva de género.

La reforma, aprobada por 467 votos a favor, modifica el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión, a fin de que expida una ley general que permita prevenir, investigar, sancionar el delito de feminicidio, además de unificar criterios en todos los estados, que se homologue tipos penales y las punibilidades.

También define estándares de investigación con perspectiva de género y que fortalezca la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios.

Legisladores a favor de legislar con perspectiva de género

La diputada morenista Olga Sánchez Cordero afirmó que ésta no es una reforma más, sino que se trata de poner un alto definitivo a la impunidad que ha normalizado la violencia extrema contra las mujeres en este país.

“Está Ley General del Feminicidio, además de los beneficios y requerimientos que ya he mencionado, distribuirá competencias para que los tres órdenes de gobierno, la Federación, las entidades federativas y los municipios, establezcan los protocolos homologados de prevención de feminicidio y de investigación en sus diversos ámbitos de competencia, respetando el tipo penal construido por este Congreso General en esta ley.

“Legislemos con perspectiva de género, con voluntad de resolver los problemas del día a día de nuestras conciudadanas y ciudadanos. Y con la convicción de que la justicia puede y debe llegar a todas las mujeres en este país”, afirmó.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Irais Virginia Reyes de la Torre, resaltó que la minuta busca precisamente que se creé una ley que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país, reforma que consideró necesaria, aunque insuficiente.

“No basta con armonizar una ley, hay que transformar las instituciones encargadas de procurarlas, legislar y fortalecer instituciones es legislar a medias. Cada feminicidio es una tragedia irreparable, pero también es una falla del Estado que no llegó a tiempo. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso correcto pero insuficiente, la diferencia va a ser lo que venga después.

“Que esta reforma no sea el cierre de una discusión, sino el inicio de un cambio real sostenido y verificable. La justicia en México no puede depender del lugar donde ocurra el crimen ni de la presión de una familia, mucho menos del nivel mediático de un caso. Debe ser garantía y hoy todavía no lo es”, detalló.