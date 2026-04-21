Cuatro de cada 10 estudiantes de primaria tienen obesidad: “Vive Saludable, Vive Feliz”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México, cuatro de cada 10 estudiantes de primaria (40%) tienen un grado de sobrepeso u obesidad, de acuerdo con los resultados de la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz” implementada por el gobierno mexicano en las escuelas públicas del país.

Además, uno de cada 10 estudiantes presenta bajo peso, cuatro de cada 10 tiene problemas de agudeza visual y seis de cada 10 tiene caries. De este último grupo, “más del 50% nunca ha ido al dentista”.

Esos problemas de salud afectan el desempeño académico de los estudiantes y su bienestar. Además, la obesidad y el sobrepeso están entre los principales factores para desarrollar Diabetes e Hipertensión Arterial. Éstas son dos de las enfermedades que más aquejan a los mexicanos y que pueden derivar en enfermedades renales o cardiacas.

Este lunes 20 de abril, en la conferencia de Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó que, a la fecha, nueve millones 882 mil 984 estudiantes de primaria ya fueron valorados con dicha estrategia, misma que se puso en marcha hace poco más de un año.

En esa valoración participaron 783 brigadas, integradas por ocho mil 118 especialistas del sector salud, quienes visitaron 79 mil 773 escuelas primarias. Los encargados valoraron el peso, la talla, la salud visual y bucal de los menores, con el propósito de vincular el derecho a la salud con el derecho a la educación, según la SEP.

El expresidente nacional de Morena detalló que en ocho entidades del país (Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz) ya se cumplió al 100% la visita a las escuelas primarias. En tanto, en nueve entidades (Tabasco, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Nuevo León, Sonora, Quintana Roo, San Luis Potosí y la Ciudad de México) se realiza una segunda visita a planteles con un alto porcentaje de estudiantes no valorados.

“Tenemos siete entidades con una valoración mayor al 80%; cinco entidades entre el 79% y 66%; y tres entidades —Chihuahua, Jalisco y Oaxaca— donde vamos un poco más retrasados. Sin embargo, en general registramos un avance muy positivo”, dijo.

Según el funcionario, ya se entregaron más de ocho millones de reportes de resultados a las familias de los estudiantes, tanto por correo electrónico como de manera impresa.

Además, 2.5 millones de madres y padres de familia ya acudieron a clínicas y han recibido orientación nutricional y atención para sus hijos.

Sin embargo, reconoció que el programa de valoración de la salud de los estudiantes no alcanza el 100% de estudiantes, debido a que la revisión necesita la autorización del padre, madre o tutor y no todos han aceptado.

El titular de la SEP aseguró que, en 2025, México pasó del primero al octavo sitio en el listado de los 10 países con más obesidad en niños de entre 5 y 19 años, según el Atlas Mundial de la obesidad 2026 de la Federación Mundial de la Obesidad.