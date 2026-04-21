El Senado aprueba reformas que otorgan nuevas facultades a la ASF

La Mesa Directiva del Senado de la República. Foto: senado.gob.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno del Senado aprobó varias reformas que otorgan nuevas atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como investigar de oficio o por denuncia las presuntas faltas administrativas graves.

La reforma a las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a la General de Contabilidad Gubernamental y de Coordinación Fiscal fueron aprobadas por unanimidad.

Con ello, la ASF contará con la incorporación de herramientas tecnológicas, registros integrales de información, mecanismos más eficaces para detectar irregularidades y mejores condiciones para fincar responsabilidades.

También se crea el Registro de Información y Datos Relacionados con los Recursos Federales, plataforma a la que los entes públicos aportarán información detallada sobre el ejercicio de recursos, incluyendo las participaciones federales, que revisa la Auditoria.

Asimismo, se establecen sanciones ante el incumplimiento de la entrega de información, así como el fortalecimiento de las investigaciones de oficio o derivadas de denuncias, que se podrán realizar en cualquier momento.

También establece que la ASF se pronunciará en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas de las entidades fiscalizadas, y determinará si existe no solvencia, archivo o conclusión.