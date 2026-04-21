En la reunión de Gobernación con Volker Türk no se abordó el rechazo al informe del CED

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la reunión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hubo muchas preguntas sobre búsqueda de personas, discriminación, migración y en general de las víctimas en México, pero no pudieron abordar en específico el rechazo del gobierno mexicano a la conclusión del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés).

Luego de que el gobierno federal dijo que expondrían a Volker Türk un documento sobre por qué rechazan las conclusiones del CED, la titular de Segob sólo comentó: “digamos que, en general, no hubo así como un tema, pero nosotros manifestamos la posición que hemos manifestado públicamente de colaborar ampliamente con todos los organismos de Naciones Unidas”.

La funcionaria federal informó en la conferencia presidencial que “el resultado fue positivo, fue un diálogo respetuoso” en el que expusieron todos los programas y planes del gobierno mexicano.

La conversación fue en dos sentidos:

“Lo primero fue exponer: ¿cómo es el sistema de derechos humanos en México? ¿Cómo está este gran sistema que tenemos en México y que se ha ido construyendo, y que en la actualidad se ha reforzado?”.

Dijo que tienen la convicción de seguir trabajando de forma permanente con todos los organismos internacionales, que incluye los de derechos humanos de Naciones Unidas, como hasta el momento.

“En ese tono fue y por eso lo consideramos positivo, porque ese fue un primer compromiso, el de colaborar, no solamente por una cuestión de ley, de orden legal, sino la convicción de estar trabajando permanentemente en relación con el respeto irrestricto a los derechos humanos en México”.

Dijo que hablaron también sobre los derechos a la libre manifestación de las ideas en la calle.

“En fin, hablamos de diversos temas, no solamente del tema de búsqueda. Pero, bueno, también hablamos sobre el nuevo plan que se tiene, a partir del cambio de la Ley del 25 de julio del año pasado, a la fecha, en materia de búsqueda de personas desaparecidas”, añadió.

“Y también escuchamos de ellos, comentarios respecto del trabajo que se lleva a cabo aquí en México y con relación a otras historias de otros países. Pero estuvo atento y muy receptivo y nosotros también a sus palabras, a sus ejemplos”, expuso la secretaria de Gobernación.