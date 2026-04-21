“Es un día triste”: así reaccionó Mark Carney a la muerte de mujer canadiense en Teotihuacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es un día triste”, dijo el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sobre la muerte de una turista de su país en una balacera en el sitio arqueológico de Teotihuacán en México.

Canadá está colaborando estrechamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo entrevistado por medios antes de una reunión con su gabinete.

“Nuestros corazones están con la familia y amigos de la persona que fue trágicamente asesinada, es una terrible circunstancia. Aprecio mucho la atención de la presidenta Sheinbaum y estamos trabajando con las autoridades mexicanas”, dijo el primer ministro.

Una mujer canadiense murió y otros 13 turistas de Estados Unidos, Colombia, Brasil y Rusia resultaron heridos después de que un hombre disparara desde la Pirámide de la Luna en Teotihuacán.

La turista canadiense herida está identificada con el nombre de Delicia Li de Yong. Aun no se ha revelado el nombre de la mujer de ese país fallecida a causa del tiroteo.