“Estables” y con “evolución controlada”, así son reportados siete heridos del tiroteo en Teotihuacán

Pirámide de la Luna de Teotihuacán . Foto: Axel Sánchez / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Estables” y con “evolución controlada”, así permanecen hospitalizadas siete de las 13 personas que resultaron lesionadas ayer durante los hechos violentos ocurridos en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, informaron la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar.

En un comunicado conjunto, aseguraron que, tras los hechos, brindan “atención médica integral, gratuita y oportuna a las personas lesionadas, así como acompañamiento cercano a sus familias”.

Las autoridades detallaron que cinco personas lesionadas continúan bajo seguimiento médico en dos unidades del IMSS Bienestar: en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca permanecen hospitalizados cuatro pacientes, quienes reciben atención especializada y se reportan estables, una de ellas “en condición delicada, pero con evolución controlada”.

En tanto, en el Hospital General de Axapusco se atiende a una persona más, “con evolución favorable y bajo vigilancia médica continua”.

Además, dos pacientes son atendidos en un hospital privado y “se reportan estables y reciben atención adecuada”. Seis personas más fueron dadas de alta ayer.

La SSA y el IMSS Bienestar resaltaron que seis personas ya fueron dadas de alta, “tras presentar evolución favorable”.

En total, 13 personas resultaron lesionadas. Tenían heridas por arma de fuego, fracturas, esguinces y crisis de ansiedad. Entre ellas había originarias de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Rusia, Brasil y Países Bajos.

Luego, añadieron que sus titulares, David Kershenobich y el director general de IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, respectivamente, realizaron un recorrido por unidades médicas para dar seguimiento directo a la evolución de los pacientes y al trabajo del personal de salud.

También reiteraron su “compromiso de brindar atención médica con calidad, calidez y sentido humano, así como de mantener informada a la población con transparencia”.

Y dijeron que seguirán con el acompañamiento integral a las personas afectadas y sus familias.