EU ofrece a México apoyo “en lo que se requiera” en la investigación sobre el ataque en Teotihuacán

Un vehículo de la Fiscalía mexiquense llegó a la zona arqueológica. Foto: Cuartoscuro / Axel Sánchez

MADRID (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Estados Unidos ofrecieron este martes a México apoyo "en lo que se requiera" en el marco de las investigaciones por el ataque perpetrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, a las afueras de la Ciudad de México, donde un hombre mató a tiros a una turista canadiense e hirió a otras trece personas antes de suicidarse.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, indicó que ha seguido "con profunda preocupación y tristeza" el incidente, "que resultó en la trágica pérdida de vidas y múltiples personas heridas, incluyendo a varios ciudadanos estadunidenses".

"Estamos listos para apoyar en lo que se requiera mientras las autoridades mexicanas continúan con la investigación. Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias", afirmó Johnson a través de un mensaje publicado en redes sociales.

He seguido con profunda preocupación y tristeza el tiroteo ocurrido hoy en Teotihuacán, que resultó en la trágica pérdida de vidas y múltiples personas heridas, incluyendo a varios ciudadanos estadounidenses. Estamos listos para apoyar en lo que se requiera mientras las… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 21, 2026

El suceso tuvo lugar el lunes, cuando un hombre abrió fuego desde la Pirámide de la Luna de Teotihuacán contra turistas que se encontraban en la zona, antes de suicidarse, según detalló el Gabinete de Seguridad mexicano. La presidenta Sheinbaum ya expresó su "más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias".