Familiares de desaparecidos exponen “rezagos ominosos” en reunión con Volker Türk

Familiares de desaparecidos que no fueron invitados a la reunión con el alto comisionado increparon al funcionario de la ONU a su salida del Centro Cultural España . Foto: Cuartoscuro / Daniel Augusto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseguró que la “búsqueda de verdad y justicia” que han sostenido familiares de personas desaparecidas en México, “debe ser atendida”.

Tras su reunión con colectivos de familiares de personas desaparecidas, el funcionario de la ONU publicó en su cuenta de X sus primeras impresiones del encuentro que duró hora y media.

“Es difícil encontrar palabras para describir los intercambios que tuve hoy en México con las familias de personas desaparecidas”, posteó Türk en su cuenta de X.

En víspera de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario de Naciones Unidas indicó que “es aún más difícil comprender la profundidad de su dolor y sufrimiento”.

It is hard to find the words to describe my exchanges today in Mexico with the families of people who have disappeared.



It is harder still to fathom their grief and pain.



Their unshakeable courage, strength, and resilience deeply inspire me; their quest for truth and justice… pic.twitter.com/d89HB4WnM9 — UN Human Rights (@UNHumanRights) April 21, 2026

Al término del encuentro con doce plataformas de colectivos que reúnen a miles de familias de personas desaparecidas, el Alto Comisionado hizo un reconocimiento a estas víctimas de la violencia en México.

“Su valentía, fortaleza y resiliencia inquebrantables me inspiran profundamente; su búsqueda de verdad y justicia debe ser atendida”, puntualizó Volker Türk.

Rezagos ominosos

“Tuvimos muy poco, cinco minutos por plataforma, pero pudimos exponerle al Alto Comisionado la situación en general del tema”, explicó Nadin Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, militante del Ejército Popular Revolucionario (EPR), desaparecido junto con Gabriel Cruz Sánchez, en mayo de 2007 en Oaxaca.

En entrevista con Proceso al término del encuentro con el Alto Comisionado, la también integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos y de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, Reyes Maldonado apuntó que a cada una de las 12 plataformas les tocó hablar de diversos temas, entre ellos acceso a la justicia y la impunidad en los casos de desaparición forzada, “de la falta de investigación y de sentencias, y que en las pocas que hay, no se han tradujo en búsqueda ni investigación por parte de fiscalías ni de las comisiones de búsqueda”.

Reyes contó que se abordaron los rezagos ominosos en investigaciones de casos de la llamada “guerra sucia”, así como de la “crisis de identificación forense, que tampoco hay un avance porque no hay esa estructura institucional ni banco de datos de ADN”.

La defensora abundó que el objetivo de los colectivos fue para que el Alto Comisionado “entendiera la dimensión de la problemática de las desapariciones forzadas en el país y la falta de voluntad política que tiene el Estado mexicano en su conjunto para, primero, reconocer la problemática”.

Reyes Maldonado destacó que las plataformas de colectivos resaltaron la posición que ha adoptado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de rechazar la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de remitir la situación de México a la consideración de la Asamblea General de la ONU.

“Se postularon con las diferentes voces que esta situación que no es como las autoridades lo están señalando, que no vemos en los hechos esa voluntad que ellos dicen que tienen, no vemos en los hechos esa disminución de las cifras y tampoco eso se ve reflejado pues en el acceso a la justicia y en el terminar con la impunidad”, resaltó.

Reyes Maldonado dijo que en el encuentro los familiares de víctimas explicaron a Volker Türk que “debido a esa impunidad sistemática estos casos se siguen repitiendo, que hay esa preocupación de que no existen casos que de verdad sean ejemplares en donde el Estado mexicano haya llevado a la justicia a los responsables, que es lo que ha permitido que los casos se sigan cometiendo”.

Nadin Reyes contó que a pesar de que Volker Türk se mostró receptivo a la información que proporcionaron las diferentes plataformas de colectivos de personas desaparecidas, “sí fue muy claro en el sentido de no esperar demasiado en el mensaje que fueran a emitir, que no sería un informe de su visita, simplemente fue una visita en general, que como han realizado otras visitas los otros altos comisionados en otros años”.

Türk les comentó que su presencia en México coincidió con la resolución del CED de aplicar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y que “no es que él haya venido exprofeso para ver esa situación del tema de las desapariciones forzadas en México”.

Tras la explicación, los colectivos “sí le hicimos mucho énfasis en esa importancia que tiene para todos nosotros que desde el ámbito internacional justo se ponga atención en la importancia que sí tiene como Estado Mexicano de aceptar esta petición que se ha analizado y observado bajo la Asamblea General, dado que vemos que en los hechos desafortunadamente no hay un avance ni una voluntad política real del Estado Mexicano” encaminada a acabar con el flagelo.

“En nuestras participaciones de una manera reiterada sí se lo hicimos ver, que queremos que haya como una manifestación de preocupación en torno a la situación, y que como colectivos de familiares sí creemos que el Estado mexicano debe aceptar este informe, esta petición que se está haciendo y que se acepte este apoyo y la ayuda internacional, dado que no vemos que en los hechos haya una voluntad política o capacidad de su parte para enfrentar toda la situación que se está viviendo con toda esta situación de desapariciones forzadas en el país”, concluyó Nadin Reyes Maldonado.