Gobernación ofrece cooperar con la ONU; se reúnen Rosa Icela Rodríguez y Volker Türk

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió este lunes con Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien está de visita en México en medio de la polémica derivada del rechazo del gobierno de Claudia Sheinbaum al reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.

Al término de la reunión, la Segob publicó un comunicado en el que “refrendó la cooperación y el compromiso del Gobierno de México con el sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y la protección de las libertades fundamentales de toda la población”.

Volker Türk y su delegación se reunieron con Rosa Icela Rodríguez, el subsecretario Arturo Medina y los responsables de la instrumentación de la política de derechos humanos.

De acuerdo con el comunicado, se destacó que el respeto y la protección de los derechos humanos constituyen una política de Estado, respaldada por un sólido sistema institucional para enfrentar los retos.

En un diálogo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, @volker_turk, reiteramos el firme compromiso del @GobiernoMX con los #DDHH y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública. Coincidimos en que la cooperación… pic.twitter.com/DsQh7HpTMa — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) April 20, 2026

Asimismo se subrayó que desde el gobierno no se reprime ni se persigue a nadie y que México tiene en la protección de las libertades su mayor orgullo frente al mundo.

“Reiteramos el firme compromiso del Gobierno de México con los Derechos Humanos y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública. Coincidimos en que la cooperación con el Alto Comisionado de Derechos Humanos amplía nuestras capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”, dijo Rosa Icela Rodríguez, según el comunicado.

El subsecretario Medina dijo que la atención a las desapariciones en México es una prioridad nacional, así como la atención a las familias de las víctimas, con quienes se mantiene un diálogo permanente.

El Gobierno de México ha rechazado el informe del CED del pasado 2 de abril, en el que considera que el nivel de desapariciones en México ha alcanzado niveles de crímenes de lesa humanidad.

El CED turnó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres una resolución sobre la situación del país para someterla a la Asamblea General para “para que ésta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”.

Reunión con el INPI

Türk informó en su cuenta de X que también se reunión con el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino.

¡Diálogo constructivo para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas!



Agradezco de corazón la visita del Señor Volker Türk (@volker_turk), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (@OACNUDH) a las oficinas del @INPImx, en el que hemos… pic.twitter.com/DbG6M83zaN — Adelfo Regino Montes (@DEELAYUUK) April 20, 2026

“Muy complacido con la reunión de hoy con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de México y por conocer su trabajo para la plena implementación de las recientes reformas constitucionales sobre derechos indígenas. Preservar sus lenguas y tradiciones, así como su libre determinación, es fundamental”, dijo el alto comisionado en X.