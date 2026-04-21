Harfuch garantiza seguridad en México para el Mundial tras ataque armado en Teotihuacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el ataque armado suscitado el lunes en Teotihuacán que dejó un saldo de dos muertos y 13 heridos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que la seguridad durante el Mundial 2026 está garantizada.

“En coordinación con todas las autoridades, no solo de las autoridades del gabinete de seguridad, también participan varias policías, principalmente en Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, pero también de otros estados de la República. Estas son revisiones diarias, estamos convencidos que la seguridad del Mundial está garantizada”, dijo en conferencia junto con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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A partir del 11 de junio, México será sede de 13 partidos mundialistas –5 en Ciudad de México, 4 en Jalisco y 4 en Nuevo León-. En el caso de la CDMX, los partidos serán en el recién remodelado Estadio Banorte.

García Harfuch agregó que “todos estos protocolos de seguridad ya están, ya se han estado trabajando desde hace más de un año y en eso es diferente porque esos protocolos ya están hechos, esa seguridad ya está reforzada y se mantiene en constante vigilancia desde ahorita”.

En el caso de la zona arqueológica de Teotihuacán, Guillermo Briseño, comandante de la Guardia Nacional, dijo que ya existía un destacamento de seguridad conformado por 30 elementos que se encargan de la protección del patrimonio cultural en esa zona arqueológica.

“En apoyo del personal que se encuentra en los accesos, en los cinco accesos se encuentra un turno integrado por diez elementos, cada uno de ellos que se dedican a hacer rondines en esta zona arqueológica, evitando que se sustraigan piezas o se dañe el patrimonio cultural”, apuntó.

El lunes 21, un joven subió a la Pirámide de la Luna y disparó contra los turistas, matando a una mujer canadiense e hiriendo de bala a por lo menos cuatro personas más. En total fueron 17 personas lesionadas originarias de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Rusia, Brasil y Países Bajos.