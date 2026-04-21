Juez ordena reabrir investigación por tortura de Israel Vallarta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego de 11 horas de audiencia, un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación contra Luis Cárdenas Palomino, Genaro García Luna y otros exfuncionarios.

El pasado 17 de abril se realizó una audiencia de impugnación a las medidas del ministerio público en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur en la que Vallarta combatió la decisión de la FGR de no ejercer acción penal contra los exfuncionarios federales por la tortura que denunció desde el año 2006.

Vallarta fue detenido en el año 2005 por elementos federales junto con la francesa Florence Cassez y las autoridades lo presentaron públicamente como líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, sin embargo, el año pasado fue liberado y absuelto de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.

En entrevista con Proceso, Vallarta recordó que desde el año 2021 el entonces juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó a la FGR continuar las investigaciones.

Contra esta determinación, los investigados impugnaron argumentando que no fueron notificados de la audiencia ante Delgadillo Padierna, por lo que exigieron ser debidamente emplazados para ejercer su derecho de defensa.

Vallarta destacó que Jorge Rosas García, exfiscal antisecuestros de la entonces SEIDO no ha comparecido a ninguna audiencia, pero sí ha tramitado amparos relacionados con la investigación en su contra y por eso no ha sido notificado de la reapertura del caso.

“No lo pueden encontrar para notificarlo pero él sí puede interponer recursos de amparo y le notifican cuando se aceptan o no esos amparos, pero para que comparezca no aparece”, comentó.

Una vez que se repuso esa diligencia, la FGR reabrió la investigación pero volvió a decretar el no ejercicio de la acción penal al considerar que Cárdenas Palomino, García Luna, Francisco Javier Garza Palacios y Jorge Rosas García no pueden ser juzgados dos veces por el mismo delito.

Esto, fue impugnado por Vallarta y al resolver este recurso, el juez de control reiteró que la FGR debe seguir investigando.

“Existen muchos antecedentes de la Suprema Corte de Justicia, de los tratados internacionales y no se pueden pasar por alto, y son elementos con los que el juez resolvió, pero espero que esto no se vuelva infinito”, dijo Vallarta.

“Es inevitable que comparezcan ante la justicia. Eso te lo puedo decir. Pero sí están haciendo todo lo posible por retrasar las cosas, son 20 años y todavía no pueden ser presentados ante un juez. Eso es lo más doloroso”.

Vallarta explicó que el juez de control indicó que el alegato de la FGR de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, no se cumple porque los investigados no han sido juzgados.

“Dijo que es un hecho fraudulento porque (la FGR) no puede ser juez y parte. La fiscal pertenece a la FGR y ella está decidiendo que no procede, como si fuera juez, cuando eso le corresponde a un juez verdaderamente, decidir si procede o no bajo los argumentos que pudiera ofrecer la fiscalía”, añadió.

En consecuencia, ordenó a la FGR continuar la investigación de la tortura que Vallarta afirma sufrió a manos de Cárdenas Palomino, García Luna, Rosas García y Garza Palacios.

Cárdenas Palomino acusa intereses políticos en el caso

Durante la audiencia, Luis Cárdenas Palomino reprochó al juez de control actuar por intereses políticos en este asunto.

De acuerdo con Vallarta, el extitular de la AFI compareció por videoconferencia desde el penal federal de Morelos a donde fue trasladado en julio del año pasado junto con otros internos que permanecían en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

“Cuando se le dio el uso de la voz, él dice que es lamentable; molesto, bastante molesto y con la voz en alto; que era lamentable que este Poder Judicial, en este caso el juez, estuviera obedeciendo a intereses políticos y tonterías de esas cuando, vuelvo a insistir, yo jamás ni mi familia hizo ningún pacto con ningún partido, con ningún color, con ninguna corriente”, contó Vallarta.

El exfuncionario fue detenido desde julio de 2021 acusado de la tortura contra Vallarta Cisneros y otros supuestos integrantes de Los Zodiaco, incluida Florence Cassez.

Incluso, ya fue sentenciado a 5 años de prisión por torturar a uno de los primos de Israel Vallarta, condena que, de ser confirmada, se cumplirá en octubre próximo.