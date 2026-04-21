La negligencia detrás del tiroteo en Teotihuacán: sin ningún protocolo de seguridad

Las armas y municiones que Julio César Jasso Ramírez pudo ingresar a la zona arqueológica de Teotihuacán. Foto: Especial / Cuartoscuro.com

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, ingresó a la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, sin contratiempos. Como cualquier otro visitante, pagó su entrada y se dirigió hacia la Pirámide de la Luna. No tenía la intención de recorrer el sitio prehispánico, sino que subió con un arma de fuego, un arma blanca y municiones para disparar contra los turistas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con información difundida por el periodista Osvaldo Muller, en Radio Fórmula, Jasso Ramírez logró evadir cualquier tipo de revisión debido a la ausencia de filtros de seguridad o inspecciones en los accesos del lugar.

Esta falta de protocolos permitió que el agresor llegara sin problemas a la plataforma superior de la pirámide para abrir fuego contra la multitud, provocando la muerte de una mujer canadiense y dejando un saldo de al menos 13 personas heridas, entre ellas ciudadanos de Estados Unidos, Colombia, Brasil y Rusia.

Tras el ataque, el agresor se suicidó en el mismo sitio. De acuerdo con reportes, las autoridades analizan el perfil de Jasso Ramírez y su actividad en redes sociales, donde presuntamente compartía imágenes vinculadas a Adolf Hitler desde hace 10 años. Las investigaciones buscan determinar si existía una motivación ideológica o de odio que lo llevaran a realizar el atentado.

José Luis Cervantes, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), informó durante la conferencia matutina de este 21 de abril que, para reprender la agresión en la zona arqueológica, la Guardia Nacional hirió al atacante en una pierna, y al momento de ser inmovilizado por las autoridades, el sujeto decidió quitarse la vida frente a los presentes:

“(Jasso Ramírez) toma el arma de fuego, y los testigos son coincidentes de la acción en su contra, a una distancia no mayor a 15 centímetros”, sostuvo Cervantes.

“La evidencia recolectada, de manera inicial, arroja un perfil psicopático del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes”, añadió.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos cometidos a casi 50 días del Mundial 2026, en uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo que recibe a millones de visitantes anualmente, pero que carece de vigilancia, a tal grado que un hombre armado logró subir a una pirámide y comenzar un tiroteo sin que ninguna autoridad se lo impidiera.