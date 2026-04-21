ONG a Volker Türk: “¿Cómo quiere usted que sea recordada su visita a México?”

Familiares de desaparecidos que no fueron invitados a la reunión con Volker Türk increparon al funcionario de la ONU a su salida del Centro Cultural España. Foto: Cuartoscuro / Daniel Augusto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) hizo un recuento de la reunión sostenida con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, a quien cuestionaron “¿Cómo quiere usted que sea recordada su visita a México?”.

En su cuenta de X, el MNDM explicó que, en el encuentro con 12 plataformas de familiares de personas desaparecidas, el representante de la ONU fue informado de “la omisión, la dilación y la colusión de autoridades con grupos delincuenciales que hacen posible que, pese a los esfuerzos, las desapariciones siguen siendo permanentes en el tiempo”.

El MNDM, que reúne a más de 80 colectivos de familiares de personas desaparecidas originarias de diversos estados del país y de países centroamericanos, explicó que se puso sobre la mesa “la urgencia de retomar un diálogo efectivo y enfocado a resultados, no sólo a protocolos”.

Al resaltar “la gran importancia” que para las familias ha significado la decisión del Comité contra las Desaparición Forzada de la ONU de elevar la crisis de desapariciones de México a la Asamblea General de la ONU, las personas designadas como voceras del Movimiento explicaron a Türk que en el país persisten falencias institucionales en el abordaje de las desapariciones.

Apuntaron como principales fallas “la falta de políticas migratorias; la impunidad sobre los procesos; la militarización; la necesidad de impulsar el MAEBI (Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación), creado en 2021 y aún sin implementar; una comisión especial de investigación para casos de masacres y desapariciones de migrantes”.

Abundaron que las fiscalías especializadas siguen abordando los casos de personas desaparecidas “de manera fragmentada, sin perspectiva de macrocriminalidad, transnacionalidad ni análisis de contexto”.

En su mensaje, el MNDM también expuso a Türk que continúan “la falta de voluntad política para la atención a las víctimas, así como la ausencia de resultados en los procesos”, y que a pesar de tener un amplio marco legal, no se aplica, como tampoco ocurre con recomendaciones de organismos internacionales.

Según el post, los integrantes del MNDM contaron al funcionario de la ONU “cómo las infancias no son atendidas porque no son vistas, y cómo comunidades de víctimas como las indígenas o LGBTI permanecen invisibilizadas”.

Al término del encuentro con Volker Türk, “le planteamos una pregunta: ¿Cómo quiere usted que sea recordada su visita a México?”, puntualizaron los colectivos que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.