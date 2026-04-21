Poder Judicial concentra amparos contra la eliminación de las pensiones doradas del gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) ordenó concentrar en tres juzgados de Distrito y un Tribunal Colegiado todos los amparos contra la reforma constitucional que impuso un límite a las pensiones de los exfuncionarios públicos y que se aplicará a los que se jubilaron antes de la modificación.

Esta tarde, el OAJ publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo del Pleno en el que, previendo un posible aumento de amparos contra la reforma al 127 constitucional, ordenó enviar todas las demandas sobre este tema a los juzgados Primero, Décimo Quinto y Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México y designó al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la CDMX para resolver todos los recursos que deriven de dichos amparos.

“Tomando en consideración la entrada en vigor del Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, así como la existencia de diversos juicios de amparo promovidos en contra de la iniciativa presidencial y de su proceso legislativo, se prevé un incremento relevante en el ingreso de asuntos en materia administrativa, lo que hace necesario adoptar medidas preventivas que permitan atender de manera ordenada una carga de trabajo extraordinaria”, indica el acuerdo.

“El Órgano de Administración Judicial debe instrumentar una medida que permita encauzar oportunamente el trámite y resolución de estos asuntos, evitando afectaciones en los tiempos de respuesta jurisdiccional y procurando un adecuado equilibrio en la distribución de las cargas de trabajo”.

La medida no solo abarca las demandas contra la reforma promulgada sino también las que fueron presentadas contra la iniciativa de reforma y todo el proceso legislativo.

El pasado 15 de abril, Proceso informó que el juez Cuarto de Distrito en materia Administrativa en la CDMX desechó una de las primeras demandas de amparo tramitadas contra esta reforma al considerar que la Ley de Amparo establece que este juicio no procede contra modificaciones constitucionales, independientemente de que estas puedan vulnerar derechos fundamentales.