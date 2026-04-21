Sheinbaum destaca que fiscal de Chihuahua cambió su declaración sobre operativos de agentes de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum evitó hablar de la procedencia de los agentes de Estados Unidos que murieron en Chihuahua, pero destacó que el fiscal del estado, César Jáuregui cambió su versión y que sí tienen operativos conjuntos con la entidad, por lo que podría haber un extrañamiento.

De cerciorarse que hubo operación conjunta tienen que aplicarse sanciones, además de que “vendría un extrañamiento” porque todo tiene que ceñirse a la ley de Seguridad Nacional.

“Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas”, dijo.

La mandataria federal expuso que “hasta ahora la información es que sí estaban trabajando conjuntamente, tiene que hacerse toda la investigación para ver si se violó la Constitución y la ley de Seguridad Nacional.

La mandataria reiteró la solicitud de que piden toda la información también al gobierno de Estados Unidos, aunque no lo planteó al embajador Ronald Johnson. “Solamente nos dimos condolencias” y comentaron que después se reunirá con el gabinete de seguridad.

La mandataria federal agregó que la Fiscalía General de la República revisa si se dio esta violación porque la presencia de agentes de Estados Unidos está regulada y un gobierno estatal no puede generar operación conjunto directa con una agencia estadunidense porque eso corresponde a la Federación.

Lo acordado es que se comparta información además de que “hay mucha colaboración, coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra”, redundó.

La mandataria federal dijo que “por lo demás se trabaja muy bien” y “este caso sale del ámbito de la coordinación con Estados Unidos.