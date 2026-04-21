Sheinbaum habla con Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, sobre inversiones y comercio

La presidenta Claudia Sheinbaum con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Foto: Miguel Dimayuga y especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, abordaron temas de inversiones, comercio y cooperación.

Agradeció “el apoyo de su Agencia de Cooperación en materia ambiental para saneamiento de ríos y contaminación atmosférica y propuse seguir ampliando este marco para otros temas”.

En México hay más de mil 600 empresas japonesas y han creado alrededor de 350 mil empleos directos. “Acordamos seguir trabajando en la relación estratégica de ambos países”, expuso la mandataria mexicana.

Ayer por la tarde sostuvimos una conversación muy productiva con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países en el terreno de la inversión, el comercio y la cooperación. Agradecí el apoyo de su Agencia… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 21, 2026

La llamada fue este lunes, pero la presidenta mexicana informó hasta esta madrugada. Su último mensaje en redes sociales, ayer, fue sobre el asesinato de una mujer de origen canadiense, quien visitaba la zona arqueológica de Teotihuacán, en el estado de México.

Al inicio de la conferencia de ayer, la presidenta Sheinbaum expresó su solidaridad con la población de Japón donde se registró un sismo, sin mencionar que tenía programada una llamada con la primera ministra de ese país.