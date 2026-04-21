“¡Si os movéis, os sacrifico!", difunden discurso del agresor de Teotihuacán (Video)

Peritos de la Fiscalía del Estado de México trabajan en la parte alta de la Pirámide de la Luna, ubicada en la Zona Arqueológica, para recabar indicios del tiroteo que dejó como saldo de dos personas muertas. Foto: AXEL SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“Y vosotros, y mierda, que habéis venido de la puta Europa no vais a regresar. Si os movéis, os sacrifico. Eso se construyó para sacrificar, cabrones, no para que vengáis a sacar la putita foto de mierda. ¿Lo veís? Cumplo mi palabra», se escucha gritar al agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez previo al ataque armado en la pirámide de la Luna en Teotihuacán.

En el video difundido por rehenes se escuchan gritos, órdenes y amenazas directas. El sujeto obliga a las víctimas a moverse bajo presión, con un tono agresivo y lenguaje violento.

La grabación captura el momento en que el agresor mantiene a un grupo de personas en la cima, bajo amenaza constante. El sujeto emite órdenes, señala a distintas víctimas y lanza advertencias.

Ayer, Julio César Jasso Ramírez subió a la pirámide de la Luna, donde tomó rehenes y comenzó a disparar contra turistas que se encontraban en el lugar. Durante el ataque:

-Una mujer de origen canadiense, identificada como Li Desong, de 32 años, perdió la vida.

-El agresor murió también en el lugar.

-13 personas resultaron lesionadas.

La Fiscalía del Estado de México informó que ya se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido en la Zona Arqueológica.