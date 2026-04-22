Agentes de la CIA muertos en Chihuahua portaban uniformes de la policía estatal

Elementos de la AEI y la Sedena en el operativo del sábado pasado en Chihuahua. Foto: Facebook Fiscalía General del Estado de Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los dos agentes de la CIA que murieron la madrugada del domingo en la sierra de Chihuahua portaban uniformes de la policía local como parte del entrenamiento que le dieron a elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Proceso conoció esta versión por funcionarios de seguridad cercanos al caso y fue corroborada por un integrante del Congreso de Chihuahua.

Explicaron que los agentes estadunidenses vestían de la misma manera que los efectivos de la secretaría de Seguridad Pública del estado como parte de la logística en este tipo de capacitaciones.

“Todos los que iban en los diferentes vehículos del convoy llevaban el uniforme de la Policía Estatal de Chihuahua”, explicaron las fuentes, pero dijeron desconocer la cantidad de los policías nacionales y de los agentes de Estados Unidos que viajaban, así como de las agencias a las que pertenecían.

La versión abre la interrogante sobre el número real de agentes de la CIA que participaban en el entrenamiento que, según el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, era parte de “un intercambio permanente” con Estados Unidos, “atestiguado por el gobierno federal”.

No es la primera vez que agentes de Estados Unidos usan uniformes de la policía mexicana en operativos contra el narcotráfico.

En febrero de 2014, cuando fue recapturado Joaquín El Chapo Guzmán en Mazatlán, Sinaloa, agentes de la DEA, la CIA y de la US Marshal participaron en el operativo vestidos como efectivos de la Marina.

El caso ha provocado una crisis entre el gobierno de la gobernadora Maru Campos y el de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien criticó las versiones contradictorias del fiscal sobre la presencia de los agentes de la CIA, y ha asegurado que pudo existir una violación a la ley de seguridad nacional.