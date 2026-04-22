Cuatro personas siguen hospitalizadas por ataque armado en Teotihuacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres personas lesionadas el pasado lunes por los hechos violentos en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, ya fueron dadas de alta y cuatro permanecen hospitalizadas, informaron la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar.

En un comunicado conjunto, detallaron que la última paciente que recibió atención en el Hospital General de Axapusco ya fue dada de alta por mejoría, igual que los dos pacientes hospitalizados en una institución privada.

En tanto, cuatro personas siguen bajo seguimiento médico en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, bajo el diagnóstico de “estables y con evolución favorable”.

Ambas dependencias aseguraron que, tras los hechos, “se brinda atención médica integral, gratuita y oportuna a las personas lesionadas, así como acompañamiento cercano a sus familias”.

Añadieron que, como parte de la atención coordinada por el IMSS Bienestar, el secretario de Salud, David Kershenobich, y el director general de IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, mantienen un “seguimiento puntual” de la evolución de las personas que siguen internadas.

La mañana del 20 de abril, un joven de 27 años, identificado por las autoridades como Julio César Jasso Ramírez, atacó con un arma de fuego a las personas, nacionales y extranjeras, que estaban cerca de él en la pirámide de la Luna, en una de las zonas arqueológicas más visitadas de México.

Una mujer de nacionalidad canadiense fue asesinada, mientras que 13 personas más resultaron lesionadas, algunas por disparos y otras por fracturas ocasionadas cuando intentaron escapar del atacante.