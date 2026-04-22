Desmienten muerte de Jesús Murillo Karam, hospitalizado por derrame cerebral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam no ha fallecido y aunque se le reporta estable y con una mejoría leve, continúa hospitalizado por el derrame cerebral que sufrió la semana pasada.

Proceso confirmó que el exfuncionario fue operado de emergencia por el derrame que sufrió e incluso los médicos que lo atendieron se vieron en la obligación de inducirlo al estado de coma y aún se encuentra delicado de salud.

Este miércoles trascendió en medios de comunicación locales y redes sociales el fallecimiento de Murillo Karam.

Sin embargo, el exfuncionario de 78 años de edad permanece hospitalizado al sur de la Ciudad de México en calidad de detenido por los procesos penales que enfrenta.

En el año 2022 elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una orden de aprehensión contra Murillo Karam por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia supuestamente cometidos cuando encabezaba la extinta PGR, del 2012 al 2015, por haber presentado y defendido la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.

En octubre de ese año fue operado de emergencia en el Instituto Nacional de Cardiología donde permaneció en terapia intensiva y en noviembre fue trasladado al Hospital Belisario Domínguez para continuar su tratamiento.

En abril de 2024 se le concedió el beneficio de continuar su proceso en prisión domiciliaria tomando en consideración su edad y estado de salud, pues afirmó padecer Alzheimer, EPOC e hipertensión.