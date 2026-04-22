Diputados aprueban reforma secundaria para la jornada laboral a 40 horas semanales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma secundaria a la Ley Federal de Trabajo para armonizar la modificación constitucional que establece la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

Los diputados aprobaron por 441 votos a favor la reforma que establece que, por cada seis días de trabajo, se deberá otorgar por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro.

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La reforma también adiciona, en el artículo 132, que el patrón debe registrar de manera electrónica la jornada laboral de cada trabajador, incluyendo el horario de inicio y finalización, así como proporcionarlo a la autoridad cuando se le requiera.

Asimismo, especifica el calendario de reducción gradual de horas de la modificación constitucional: 48 horas semanales en 2026; 46 horas en 2027; 44 en 2028; 42 horas en 2029 y 40 horas en el año 2030.

La reforma fue enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para sus efectos legislativos y se armonice en un plazo de 90 días con la reforma constitucional aprobada.

Reclaman dos días de descanso

La diputada del PRI, Ofelia Socorro Jasso Nieto, denunció omisiones, improvisaciones y engaños del gobierno, porque esta reforma, aunque necesaria, llega tarde, incompleta y lejos de lo que se prometió al pueblo de México.

“Esta reforma no garantiza plenamente el esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso; se mantiene en los hechos la ambigüedad del descanso semanal, sin establecer con claridad el segundo día obligatorio.

“Morena vuelve a quedarse a la mitad, vuelve a simular un avance sin concretarlo en la vida real de los trabajadores, utilizando esta promesa como instrumento de campaña, generando expectativas legítimas en millones de trabajadores. Hoy presentan una versión descafeinada, diluida, que patea el bote hasta el final de la década”, dijo.

Por su parte, el diputado del PAN, Theodoros Kalionchiz de la Fuente, resaltó que su partido votaría a favor la reforma a la Ley Federal de Trabajo para que se permita garantizar derechos a los trabajadores, pero no dejando de alzar la voz desde su bancada.

“Insistiremos en las propuestas de Acción Nacional, que consiste en que los trabajadores tengan un derecho de cinco días de trabajo y dos de descanso, con el objetivo de que pasen más tiempo con sus familias, queremos que las y los trabajadores tengan mejor salud física y mental, menos desgaste físico y más equilibrio en el trabajo y en su vida personal”, expresó.