En menos de dos años, Sheinbaum sumará su tercera consejera jurídica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En poco más de 18 meses, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha tenido dos consejeras jurídicas y ahora sumará una tercera, tras el anuncio de que Luisa María Alcalde dejará la dirigencia de Morena para asumir la Consejería Jurídica.

Luisa María Alcalde reemplazaría a Esthela Damián Peralta, quien estuvo menos de cuatro meses en el cargo. Damián dejará el puesto para competir por la candidatura del gobierno de Guerrero, su estado natal; su renuncia es con fecha del 30 de abril.

Antes de Damián, la consejera jurídica era Ernestina Godoy Ramos, nombrada por la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su sexenio, el 1 de octubre del 2024.

Sin embargo, en noviembre del 2025, Godoy —quien fue fiscal de la Ciudad de México durante la jefatura de Sheinbaum— dejó su puesto como consejera jurídica para convertirse en titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en sustitución de Alejandro Gertz Manero.

Gertz Manero dejó su encargo como fiscal para ocupar la Embajada del Reino Unido. El congreso de México aprobó su salida de la FGR dos años antes de que cumpliera los nueve que establece la ley, pese a que para ello se debían argumentar causas graves, lo que el exfiscal no hizo.

Tras la salida de Gertz Manero de la FGR, algunas personas interpretaron la llegada de Godoy como un movimiento de Sheinbaum para colocar a alguien cercano a ella en la fiscalía, y afianzar su control sobre el Gabinete de Seguridad, ya que Gertz Manero fue nombrado por su sucesor, Andrés Manuel López Obrador.

Durante el año que Godoy se desempeñó como consejera jurídica —desde octubre del 2024 hasta noviembre del 2025— defendió la iniciativa de reforma al Poder Judicial previo a su aprobación y la reforma en materia hídrica.

Por su parte, su sucesora Esthela Damián acompañó a Sheinbaum durante la campaña presidencial de 2024. Además, entre 2018 y 2022 se desempeñó como secretaria particular de Sheinbaum, por lo que es una de sus colaboradoras más cercanas desde que era jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Posteriormente, ocupó la dirección general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México y la secretaría ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Cuando Sheinbaum llegó a la presidencia, Esthela Damián fue nombrada subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cargo que ocupó hasta su llegada a la Consejería Jurídica en diciembre del 2025.

Casi cinco meses después, Damián dejará el cargo en atención a la indicación de Sheinbaum respecto a que cualquier funcionario que busque contender en las próximas elecciones de 2027 deberá primero dejar su actual puesto en el gobierno.

En su conferencia mañanera del pasado 22 de abril, la mandataria dijo que ofreció la consejería jurídica a Alcalde, quien le pidió un tiempo para pensarlo. Si ella acepta, Morena deberá iniciar un proceso para elegir a su nuevo dirigente. Entre las opciones se mencionó a Ariadna Montiel, actual secretaria de Bienestar.

El cambio de Luisa María Alcalde Luján de la dirigencia de Morena al equipo más cercano de la presidenta implica una reconfiguración dentro del partido guinda, que enfrenta importantes retos de cara al proceso electoral 2027, incluyendo la ruptura con aliados clave como el Partido Verde en entidades como la Ciudad de México y San Luis Potosí.

Desde la oposición, se ha señalado que el movimiento pudo ser ordenado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, versión que Claudia Sheinbaum rechazó desde su conferencia mañanera. “La decisión de llamar a Luisa María es una decisión de la presidenta, es mi decisión. Es una extraordinaria abogada”, afirmó.

Antes de convertirse en dirigente nacional de Morena, Alcalde fue secretaria del Trabajo y Previsión Social de 2018 al 2023 y secretaria de Gobernación de 2023 a 2024 durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Alcalde ha sido señalada por nepotismo, debido a la participación de varios miembros de su familia en la política mexicana. Es hija de Arturo Alcalde, abogado laboralista mexicano vinculado a varios sindicatos y de Bertha Luján, quien fue presidenta del Consejo Nacional de Morena, además de hermana de Bertha María Alcalde Luján, actual fiscal de la Ciudad de México.

Sin embargo, Alcalde ha rechazado los señalamientos en numerosas ocasiones, argumentando que no se trata de nepotismo ya que no ha utilizado sus cargos para beneficio de familiares. "Nepotismo es que tú, aprovechándote de tu cargo, beneficies a un familiar tuyo", definió al ser cuestionada al respecto en un programa con Sabina Berman en mayo del 2025.