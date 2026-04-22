Entra un nuevo frente frío este miércoles; alerta en seis estados por lluvias fuertes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un nuevo frente frío ingresará en el noroeste de México este miércoles, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para este 22 de abril chubascos con lluvias puntuales fuertes en seis entidades, con riesgos de deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Para este miércoles, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el sureste del país, inestabilidad atmosférica en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional.

Por su parte, el nuevo frente frío ingresará en el noroeste de México, originando viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

Continuará la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera manteniendo la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (sur).

Por último, se mantendrá el mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, condiciones que disminuirán durante la tarde.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso de este día. Al amanecer, ambiente fresco, frío con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México, y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Las lluvias fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 22 de abril:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Estado de México (suroeste), Morelos (sur), Puebla (sur y suroeste), Guerrero (norte, centro y este), Oaxaca (centro y oeste) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Querétaro y Michoacán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 22 de abril:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 22 de abril: