La Casa Blanca devuelve el reclamo a México por la muerte de agentes; pide empatía a Sheinbaum

(EUROPA PRESS).- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reclamó este miércoles "empatía" a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la muerte de dos agentes estadunidenses en un accidente de tráfico al regreso de una operación llevada a cabo con la colaboración de las autoridades de Chihuahua.

"Creo que el presidente (Donald Trump) estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum sería muy oportuno por las dos vidas estadunidenses que se han perdido", declaró en una entrevista concedida a la cadena Fox New, alegando "todo" lo que la actual Administración estadounidense está haciendo para combatir el tráfico de drogas desde el país vecino.

Leavitt mencionó "cierta cooperación" dispuesta por parte de Sheinbaum, pero acto seguido señaló que el mandatario estadunidense "siempre busca mayor cooperación".

“Lo que estamos haciendo no solo beneficia al pueblo estadunidense, sino también al suyo, al combatir a estos cárteles y erradicar, una vez más, el flagelo del narcotráfico y la trata de personas que ha azotado México durante demasiado tiempo”, señaló.

La presidenta mexicana pidió explicaciones a las autoridades estadunidenses, en particular a su legación diplomática, por la presencia de los agentes de la CIA en una operación de la que no tenía conocimiento y ha dejado entrever que se podría haber infringido la seguridad nacional y la soberanía de México.

#InformaciónParaTi ? original sound - Latinus @latinus_us La Casa Blanca pidió este martes a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, mostrar "un poco de empatía" por los dos agentes estadounidenses fallecidos en México. "Creo que el presidente (Donald Trump) estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum valdría mucho la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista con Fox News. #Latinus

"No es menor lo que ocurrió", advirtió durante su rueda de prensa matutina de este miércoles, desde donde ha señalado que ya han dejado "muy claro" en varias ocasiones a Washington que no aceptan la participación sobre el terreno de sus agentes y que hay "otras formas de colaboración y cooperación".

Las autoridades de Chihuahua informaron en la noche del domingo de la muerte de dos funcionarios mexicanos y de dos agentes de las Embajada de Estados Unidos, en un accidente de tráfico cuando regresaban de un operativo en el municipio de Morelos, en el que había destruido laboratorios clandestinos.