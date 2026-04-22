Legisladores morenistas buscan corregir reforma al Poder Judicial; quieren aplazarla hasta 2028

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Legisladores morenistas presentaron una iniciativa que busca cambiar algunos artículos de la reforma al Poder Judicial como el cambio de fecha de la elección prevista para el siguiente año por el 2028.

Asimismo, la propuesta busca que se eliminan requisitos documentales que no constituyen parámetros objetivos de evaluación y se adecúa la convocatoria para permitir mayor preparación técnica del proceso, a través de exámenes de conocimientos.

También pretende eliminar los Comités de cada uno de los Poderes de la Unión y crear un Comité Único de Evaluación para ajustar el procedimiento de integración de candidaturas a aspirantes a jueces.

Además, busca cambiar los artículos 95 y 97 constitucionales para incorporar como requisito indispensable para ministras, ministros, magistraturas y personas juzgadoras la certificación de competencias vigente emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial, eliminando la exigencia de promedios académicos específicos.

La iniciativa también busca reformar el artículo 99 para establecer que cada dos años se renueve la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre sus integrantes, sin posibilidad de reelección para el periodo inmediato posterior.

La iniciativa fue presentada por el vicecoordinador de la bancada de morena, Alfonso Ramírez Cuellar, las diputadas Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez Tiburcio, así como el diputado Alfredo Vázquez Vázquez, además de senador Javier Corral.