Luisa María Alcalde pide “un ratito” antes de aceptar la Consejería y dejar la dirigencia de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Morena está en crisis. Una ola de rumores y versiones sin fuente oficial, precedieron la confirmación de un descabezamiento de su dirigencia nacional con la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Luisa María Alcalde Luján para integrarse a su equipo como consejera jurídica.

Así, los rumores difundidos la noche del martes dejaron a la militancia morenista expectante, en especial cuando la presidenta Sheinbaum dio a conocer la “invitación” que habría tenido una respuesta inusual: Alcalde Luján lo estaba pensando.

A la declaración presidencial, emitida en “La mañanera del pueblo” desde Palacio Nacional, siguió una entrevista de la hasta ahora dirigente de Morena quien, en entrevista con N+, el vehículo noticioso de Televisa, expuso:

Como le dije a ella, déme un ratito para pensarlo y ya la buscaré para poder platearle mi decisión”.

Las expresiones de la presidenta, así como de la dirigente de Morena son inéditas en la política mexicana pues no existe precedente de algún funcionario o funcionaria que haya hecho pública su indisposición a una invitación presidencial.

En la entrevista con N+, dijo sentirse honrada por la invitación para reemplazar en el gabinete a Esthela Damián, a quien la presidenta aceptó su renuncia para irse a realizar trabajo político en Guerrero.

Luego, añadió que consideraba esa invitación como “un reconocimiento a mi trayectoria”, aludiendo a su desempeño como diputada federal, secretaria del Trabajo, después de Gobernación y, finalmente, como dirigente de Morena.

Luisa María Alcalde Luján es fundadora de Morena, parte de una generación que inició joven en actividades políticas y desarrolló una ascendente y meteórica carrera: fue diputada federal a los 25 años, secretaria de Trabajo a los 31, de Gobernación a los 34 y dirigente nacional de Morena a los 36 años de edad.