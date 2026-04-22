México necesita marinos valientes, íntegros y honestos: Sheinbaum

La presidenta encabezó la ceremonia del 112 Aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz . Foto: Cuartoscuro / Victoria Razo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La soberanía se defiende todos los días, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que “México necesita marinos valientes, íntegros, honestos, con honor, con deber, con lealtad y patriotismo”.

Durante el 112 aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz la mandataria federal envió un mensaje a los marinos sobre la necesidad de disciplina, sensibilidad, fuerza, sobre todo, mujeres y hombres con principios.

Expuso que “la independencia no es un hecho del pasado, sino una práctica constante” y que “la dignidad de una nación descansa en la integridad de su pueblo, y México tiene mucho pueblo”.

Agregó que “en la relación con otros países prevalece la cooperación, el diálogo y el respeto, pero hay una convicción que permanece inquebrantable: México es una nación libre, independiente y soberana y esta convicción se sostiene en ustedes, hombres y mujeres”.

El uniforme que portan los cadetes, dijo, representa autoridad, pero también compasión, responsabilidad y compromiso con la vida.

“Que nunca se apague en ustedes esa dimensión profunda de servicio, que nunca pierdan la capacidad de mirar al otro con respeto, que nunca olviden que la verdadera fortaleza de México está en nuestra historia, en nuestros valores profundos y en su pueblo.

“Que la lealtad los guíe, que la honestidad siempre los sostenga, que el amor a su familia los acompañe siempre y que el amor profundo a la patria y al prójimo sea la luz que los oriente en cada uno de sus pasos (...) No olvidemos nunca que el amor siempre vence al odio, y el amor al pueblo y a la patria siempre vence al entreguismo y a la ambición”, aseguró.