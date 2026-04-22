“No puede haber agentes de EU operando en campo mexicano”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum analiza posibles sanciones contra el gobierno del estado de Chihuahua, fronterizo con Texas, para permitir que miembros de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos participen en un operativo para desmantelar laboratorios de drogas.

“No puede haber agentes de alguna institución del gobierno de Estados Unidos operando en campo” mexicano, dijo el miércoles la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

“Esto no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado, del entendimiento que tenemos con ellos”, agregó.

Los agentes de la CIA murieron el domingo cuando su camioneta supuestamente derrapó y cayó por un barranco al regresar de un operativo antidrogas en el que había participado el ejército. En el accidente también murieron dos funcionarios de la fiscalía de Chihuahua.

La confirmación de su participación llegó tras varios días de declaraciones cruzadas y contradicciones por parte de distintas autoridades sobre el papel que habían desempeñado los estadounidenses.

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió la participación de elementos de la Defensa Nacional en la operación con agentes estadunidenses en Chihuahua, pero dijo que no sabían quiénes eran. Sostendrá una reunión con la gobernadora Maru Campos.

La mandataria estatal expuso que participó también la Defensa Nacional y la presidenta dijo que “en efecto la Defensa Nacional apoya a las entidades de la República para poder participar en desmantelamiento de laboratorio cuando se solicita su apoyo hay protocolos para hacerlo así”.

Agregó que “evidentemente la Defensa no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua sino que había extranjeros participando en este operativo”.

La presidenta tendrá hoy una llamada con la gobernadora de Chihuahua, para acordar el encuentro y abordar la presencia de agentes de Estados Unidos en territorio mexicano, pero enfatizó: “Somos muy estrictos en cuidar la soberanía”.

“Esto es algo que no debe ser menor para todas y todos los mexicanos: cualquier relación con el gobierno de Estados Unidos en cualquier materia y en seguridad tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal y particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Aseguró que es algo que está en la Constitución y en las leyes, “y no había conocimiento de ello”, lo cual verificaron en las instancias federales, pero hablará con Campos porque indicó que siempre es necesario el diálogo.

(Con información de AP)