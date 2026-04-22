Policías toman el Palacio Municipal de Jonuta; denuncian recortes salariales y falta de equipo

La protesta de los policías de Jonuta frente al Palacio de Gobierno. Foto: @giltabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Policías preventivos de Jonuta tomaron este miércoles las instalaciones del Palacio Municipal como medida de presión ante lo que calificaron como falta de respuesta de la administración de la alcaldesa morenista, María Soledad Villamayor Notario, y tras asegurar que agotaron sin éxito todas las vías de diálogo.

Los uniformados se concentraron desde la mañana en el exterior del edificio público y posteriormente ocuparon el inmueble, y denunciaron actos de negligencia, carencias operativas y recortes salariales, además de un mal manejo de los recursos destinados al área de seguridad pública.

Los manifestantes dijeron que desde hace meses enfrentan condiciones laborales precarias, y falta de equipo básico para realizar patrullajes y atender emergencias, situación que —denunciaron— pone en riesgo tanto la integridad de los agentes como la seguridad de la población.

Entre sus principales exigencias están la mejora de condiciones de trabajo, incremento salarial y el establecimiento de jornadas laborales 24x48, al considerar que actualmente los turnos son excesivos y afectan su desempeño.

La toma del Palacio Municipal, señalaron, busca obligar a la autoridad local a atender sus demandas y transparentar el ejercicio del presupuesto asignado a seguridad pública.

Hasta el mediodía, la comuna de Jonuta no había emitido una postura oficial sobre la protesta ni sobre los señalamientos realizados por los policías.